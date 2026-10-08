ന്യൂദല്ഹി: പ്രശസ്ത നടന് നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തില് അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ആര്എസ്എസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിലുള്ള വേദനയില് രാജ്യത്തോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നുവെന്ന് സര്സംഘചാലക് ഡോ. മോഹന് ഭാഗവത്, സര്കാര്യവാഹ് ദത്താത്രേയ ഹൊസബാളെ എന്നിവര് അനുസ്മരണ സന്ദേശത്തില് പറഞ്ഞു. ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എണ്ണമറ്റ ആരാധകരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിലുള്ള വേദന അറിയിക്കുന്നു.
നടനെന്ന നിലയില് സവിശേഷമായ പ്രതിച്ഛായ കെട്ടിപ്പടുത്ത നാനാ, തന്റെ ദീര്ഘകാല കലാജീവിതത്തില് അഭിനയമികവിനോടൊപ്പം സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളില് ക്രിയാത്മകമായ ചര്ച്ചകള്ക്ക് പ്രേരണ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
നാനായുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നില് ആദരാഞ്ജലികള് അര്പ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തിയും സദ്ഗതിയും ലഭിക്കാന് സര്വ്വേശ്വരനോട് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു, അനുസ്മരണ സന്ദേശത്തില് പറയുന്നു.