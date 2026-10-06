ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണ മോതിരം നൽകുന്ന തൈമാമൻ സ്വർണ്ണ മോതിര പദ്ധതി വഴിയുള്ള മോതിരം കിട്ടാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് യുവാവ് നഴ്സിനെ അടക്കം മൂന്നു പേരെ വെട്ടി. തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശി മദൻ ആണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്സായ അലമേലുവിനെയും (35) രണ്ട് ബന്ധുക്കളെയും വീട്ടിൽ കയറി മൺവെട്ടികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചത്.
സെപ്തംബർ 16നാണ് മദൻ -വനിത ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. വീട്ടിൽ ചടങ്ങ് ഉണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ മോതിരം വേണമെന്നും മദൻ നഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മുൻഗണനാക്രമം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മോതിരം നൽകാനാകൂവെന്നും സെപ്തംബർ 20 മുതൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുകൾക്കാണ് മുഖ്യ പരിഗണനയെന്നും അലമേലു മറുപടി നൽകി.
തുടർന്ന് വൈകിട്ട് മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം നഴ്സിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ മദൻ അലമേലുവിയാണ് ആദ്യംആക്രമിച്ചത്. ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച അലമേലുവിന്റെ സഹോദരൻ സുമൻ, അമ്മായി സുജാത എന്നിവർക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. മൂവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. സംഭവത്തിൽ മദനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും ജനിക്കുന്ന അർഹരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് സ്വർണ മോതിരം ലഭിക്കുക. ജൂൺ 22 മുതൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളും പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാകും. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൽ ഒരുഗ്രാംവീതമുള്ളമോതിരങ്ങളാണിത്.