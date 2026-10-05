കൊല്ലം:പത്തനാപുരത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ടതില് ജനകീയ പ്രതിഷേധം ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്റര് കെ കാര്ത്തികേയന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്ന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു. കാര്ത്തികേയന് സ്ഥലത്തെത്തി താത്ക്കാലിക പരിഹാരം നിര്ദേശിച്ച ശേഷമാണ് നാട്ടുകാര് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്.ആനയെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കടശേരി പുന്നല മോഡല് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് നാട്ടുകാര് ഉപരോധിച്ചിരുന്നു.
ആനയ്ക്കായി ചൊവ്വാഴ്ച മുതല് ഡ്രോണ് പരിശോധന നടത്തും. പരിശോധനയ്ക്കയ്ക്കായി രണ്ട് ആര് ആര് ടി സംഘങ്ങളാണ് സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കില് ആനയെ ഉള്ക്കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്സര്വേറ്റര് പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം, കൊല്ലപ്പെട്ട രാജമ്മയുടെ കുടുംബത്തിന് 14 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നല്കുമെന്ന് ജ്യോതികുമാര് ചാമക്കാല എം എല് എ പറഞ്ഞു.അടിയന്തര സഹായമായി 5 ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് നല്കും.കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്ക്ക് ജോലി നല്കണമെന്ന ആവശ്യം സര്ക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയോടെ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കായി എത്തിയ കടശ്ശേരി സ്വദേശിനി രാജമ്മയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.