മുംബൈ: മെഗാസ്റ്റാർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗിൽ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞിട്ടും മതിയായ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം ഉറങ്ങാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചു.
നിലവിൽ ‘കോൻ ബനേഗാ ക്രോർപതി’ (കെബിസി) അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബച്ചൻ, രാത്രികാല വിശ്രമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഉറക്കരീതി പിന്തുടരുന്നതിലെ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു. ശരീരം സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗമായി ഉറക്കത്തെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിനായി മതിയായ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അർദ്ധരാത്രിയിലെ ചിന്തകൾ
ജോലിക്കായി കൃത്യസമയത്ത് ഉണരാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബച്ചൻ തന്റെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതി. നേരത്തെയുള്ള തുടക്കത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹവും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
പുതിയ ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നിട്ടും, ജോലിയെക്കുറിച്ചും കൈവരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകളിൽ തന്റെ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉറങ്ങാൻ പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബച്ചൻ തന്റെ ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ബ്രിട്ടീഷ് ക്വിസ് ഷോയായ ‘ഹു വാണ്ട്സ് ടു ബി എ മില്യണയർ?’ എന്നതിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പായ ‘കോൻ ബനേഗാ ക്രോർപതി’യുടെ അവതാരകനായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2000 ജൂലൈ 3നാണ് ഈ ഷോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത്; അന്നും ബച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു അവതാരകൻ. കെബിസിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെലിവിഷൻ കരിയറിലെ സുപ്രധാന ഭാഗമായി മാറി, ഒപ്പം ഈ ഷോ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ക്വിസ് പരിപാടികളിലൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു.
വർഷങ്ങളായി, ചോദ്യങ്ങൾക്കും സമ്മാനത്തുകയ്ക്കും മാത്രമല്ല, മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ കഥകൾക്കും കൂടി കെബിസി പ്രശസ്തമായിത്തീർന്നു. മത്സരാർത്ഥികളുമായുള്ള ബച്ചന്റെ ഇടപെടലുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ‘ലോക്ക് കിയാ ജായെ’ എന്ന ചോദ്യവും ഈ ഷോയുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെയും മറ്റ് മേഖലകളിലെയും ജോലികൾക്കിടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബച്ചന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോഗ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കേറിയ സമയക്രമം കാരണം നല്ലൊരു രാത്രി ഉറക്കം പോലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യത്തിന് പോലും സമയം കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം പാടുപെടുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചന നൽകുന്നു.