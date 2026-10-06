റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയും യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സൗദിയിൽ സൈനിക വിന്യാസം വേഗത്തിലാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നിവർ ധാരണയിലെത്തിയതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട്.
സൗദി അറേബ്യ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ഭീഷണികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ‘മക്ക ഡിഫൻസ് അലയൻസ്’ എന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര സഖ്യത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റി (എസ്പിഡിസി) ഒക്ടോബർ 5ന് റിയാദിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ഡോൺ’ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആഗസ്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ത്രിരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. കൂട്ടായ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഒരുക്കുന്ന ഈ കരാർ പ്രകാരം, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനുനേരെയുണ്ടാകുന്ന സായുധ ആക്രമണം എല്ലാവർക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കപ്പെടും.
സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് മക്ക
തിങ്കളാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പ്രകാരം, കൂട്ടായ പ്രതിരോധ ബാധ്യതകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഉടൻ നീങ്ങാൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ധാരണയായ സൈനിക വിഭവങ്ങളും ശേഷിയും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സൗദിയിൽ അവയുടെ വിന്യാസം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
എന്നാൽ, വിന്യസിക്കുന്ന സൈനികരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചോ വിന്യാസത്തിനുള്ള സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രസ്താവനയിൽ വിശദാംശങ്ങളില്ല. ഹൂതികളെ ഒരു ഭീഷണിയായി പ്രസ്താവനയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുമില്ല. സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
പിന്തുണ ഉറപ്പുനൽകി പാകിസ്ഥാൻ
ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്, കരസേനാ മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ ആസിം മുനീർ എന്നിവരാണ് അടിയന്തര യോഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.
ജിയോ ന്യൂസ് പരിപാടിയായ ‘ആജ് ഷാസെബ് ഖാൻസാദ കേ സാത്ത്’ൽ സംസാരിക്കവെ, സൗദി സേന നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിയും ‘പ്രദേശത്ത് സാന്നിധ്യം’ ഉറപ്പാക്കുകയാണെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ് പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യ ആവശ്യപ്പെട്ട സഹായം നൽകിവരികയാണെന്നും തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യങ്ങൾ നിലവിൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിരീക്ഷണ ദൗത്യങ്ങളിലും
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും അപലപിച്ചു
വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളായ മക്കയെയും മദീനയെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളെയും ‘മക്ക’ സഖ്യത്തിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ അപലപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലെ നഗരങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെയും അവർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അപലപിച്ചു.
ഭീഷണികളെയും ആക്രമണങ്ങളെയും നേരിടുന്നതിലും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സൗദി സായുധ സേന പ്രകടിപ്പിച്ച ജാഗ്രത, സജ്ജീകരണം, പ്രൊഫഷണലിസം എന്നിവയെ പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിയും അഭിനന്ദിച്ചു.
അടിയന്തര യോഗം
ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന ഞായറാഴ്ച വലിയൊരു സൈനിക നീക്കം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്പിഡിസി യോഗം ചേർന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേഖലയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും കൂട്ടായ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ഈ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നിവ തമ്മിൽ ആഗസ്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാർ, ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന സായുധ ആക്രമണത്തോട് കൂട്ടായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് ഒരുക്കുന്നു. സൈനിക വിന്യാസത്തിനുള്ള കൃത്യമായ സമയക്രമം സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആ പ്രതിരോധ പ്രതിബദ്ധതകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന യോഗം.