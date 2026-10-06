മലപ്പുറം ; മുസ്ലിം ലീഗ് എംഎല്എയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന കുളം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ വനിതാ അംഗത്തെ കുളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകനും കാന്തപുരം സുന്നി വിഭാഗം നേതാവുമായ വഹാബ് സഖാഫി മമ്പാട്. ഇവിടെ ശരിക്കും വീണുപോകുന്നത് കുളത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ലിബറല് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് കെ എം ഷാജി പങ്കുവെച്ച ആശങ്ക എത്രമേൽ ഗൗരവതരമാണ്?. ആ മാറ്റം ശരിയായ പുരോഗതിയാണോയെന്നും സഖാഫി ചോദിക്കുന്നു.
പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം….
മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളി
ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ച്
കെ എം ഷാജി പങ്കുവെച്ച ആശങ്ക
എത്രമേൽ ഗൗരവതരമാണ്?.
ആ മാറ്റം ശരിയായ പുരോഗതിയാണോ?
ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കുളമുൽഘാടന
ചടങ്ങാണ്. അതെ പാർട്ടിയിലെ മെമ്പർ
മറ്റൊരു വനിതാ മെമ്പറെ ഉത്ഘാടന
ചടങ്ങിന്റ് ഭാഗമായി കുളത്തിൽ തള്ളി
യിടുകയാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും വീണ്
പോകുന്നത് കുളത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല.
ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ലിബറൽ സംസ്കാരത്തി
ലേക്ക് കൂടിയാണ്.
ഈ ഒരു തലമുറയെ അഡ്രസ്സ്
ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് മത സംഘടന
കളുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ഇത്തരം മത
വിരുദ്ധ ലിബറൽ സംസ്കാരത്തിലേക്ക്
വീണ് പോകുന്ന പുതിയ ജെൻസിയെ
വഴി നടത്താൻ എന്ത് മാർഗമാണ്
സമുന്നത ഖാളിമാരുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത്.
മത പണ്ഡിതർക്ക് ഈ ജെൻസിയെ
എങ്ങനെയാണ് തിരുത്താൻ കഴിയുക?
കെ എം ഷാജിയുടെ ആശങ്ക
ഈ സമുദായം മുഖ വിലക്കെടു
ക്കാതെ പോവരുത്. പുതിയ തല
മുറയെ പലതിന്റെയും പേരിൽ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത്,
പരിഹാരം കാണാൻ മത നേതാക്കളും സംഘടനകളും ഇനിയും വൈകിക്കൂടാ. ലിബറലുകളും നിരീശ്വര വാദികളും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ഇനിയും സ്വാധീനിക്കാൻ അനുവദിച്ച് കൂടാ