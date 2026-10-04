ദുബായ്:ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തില് ഇന്ത്യന് പൈലറ്റിനെ ആക്രമിച്ച് ഗുരുതര പരിക്കേല്പ്പിച്ച സംഭവത്തില് അറസ്റ്റിലായ സഹപൈലറ്റും ഒമാന് പൗരനുമായ ഹമാം അല് ഹമ്മാമിയുടെ മൊഴി പുറത്ത്. വിമാനം തകര്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും മരണത്തെ ഭയമില്ലെന്നും ഹമ്മാമി അന്വേഷണ സംഘത്തോടു പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
വിമാനം ബുധനാഴ്ച സൗദി അറേബ്യയില് അടിയന്തരമായി ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ സൗദി അധികൃതരും ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തീവ്ര മതനിലപാടുകളുളളതിനാല് ഒമാന് അധികൃതര് ഇയാള്ക്കു വിമാനം പറത്തുന്നതിനു നേരത്തേ വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളില് തീവ്ര നിലപാടുകള് ഉളള പോസ്റ്റുകള് ഉണ്ടായിരുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
ഹമ്മാമിയുടെ പിതാവ് ഒമാന്കാരനും മാതാവ് സിറിയക്കാരിയുമാണ്. ദുബായിലായിരുന്നു താമസം. ഇയാളുടെ സിറിയന് ബന്ധം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം നടക്കുന്ന വേളയില് ഇയാള് കുറച്ചുകാലം സിറിയയില് ചെലവഴിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി.
നിലവില് അബുദാബിയിലുള്ള പ്രതിയെ യുഎഇ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇസ്രായേല് അന്വേഷണ ഏജന്സികളും ചേര്ന്ന് സംയുക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. സംഭവത്തിനു പിന്നില് ഇറാന് ഉള്പ്പെടെ വിദേശശക്തികളുടെ പ്രേരണയുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.