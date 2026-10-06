സിൽച്ചാർ: അസം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് സിൽച്ചാർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് (എസ്എംസി) ചരിത്രപരമായ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ, ഇപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. വോട്ടെടുപ്പുനടന്ന 40 സീറ്റിൽ 32 എണ്ണത്തിലും ബിജെപി-എജിപി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുന്നിലാണ്.
കോർപ്പറേഷനിലെ 42 വാർഡുകളിൽ 40 എണ്ണത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്; ആകെ പോളിംഗ് ശതമാനം 70.22% ആയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വാർഡുകളിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു: വാർഡ് 9 ൽ നിന്ന് ബിജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിംഗും വാർഡ് 20 ൽ നിന്ന് ഭക്തി സെൻ താലൂക്ദാറും വിജയിച്ചു.
ആകെ 133 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി- എജിപി സഖ്യം, കോൺഗ്രസ്, ഒപ്പം ധാരാളം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും മത്സരത്തിലുള്ളത്.
1,29,877 പുരുഷന്മാരും 1,40,884 സ്ത്രീകളും 11 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു.
ബിജെപി 38 വാർഡുകളിലും സഖ്യകക്ഷിയായ എജിപി നാല് വാർഡുകളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസും 38 വാർഡുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നു. 52 സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒരു സിപിഐ (എം) സ്ഥാനാർത്ഥിയും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
കോൺഗ്രസുമായും സ്വതന്ത്രരുമായും ബിജെപി- എജിപി സഖ്യത്തിന്റെ മത്സരം
സിൽച്ചാർ മുനിസിപ്പൽ ബോർഡിനെ 2022ൽ 42 വാർഡുകളുള്ള മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനായി ഉയർത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബരാക് താഴ് വരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ സിൽച്ചാറിൽ ആറ് വർഷത്തോളം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതി ഇല്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമാണ് 2025 ജൂണിൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.
പല വാർഡുകളിലും ബിജെപിഎജിപി സഖ്യവും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്; അതേസമയം, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.
പ്രചാരണ വേളയിൽ പ്രാദേശിക വികസന വിഷയങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചത്. മോശം റോഡുകൾ, അപര്യാപ്തമായ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം, വെള്ളക്കെട്ട്, തടസ്സപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി വിതരണം, ക്രമരഹിതമായ കുടിവെള്ള വിതരണം എന്നിവ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വോട്ടർമാരും ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സിൽച്ചാറിലെ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
സിൽച്ചാർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം, നഗരത്തിലെ പുതിയ ഭരണസമിതിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഭരണസഖ്യത്തോടും പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിനോടുമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.