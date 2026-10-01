തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനമായ മാരാർജി ഭവന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാളെ സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബിജെപി. നാളെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് അറിയിച്ചു.
കോൺഗ്രസ്സ് ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യപരമായ സമരങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിന് അടിച്ച് തകർക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. അമിത്ഷാക്കെതിരായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ആസൂത്രിതമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.
ബിജെപി സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന് നേരെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ബിജെപി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ അക്രമത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുമെന്ന് ബിജെപി വ്യക്താമാക്കി.
ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ബൈക്കിൽ എത്തിയവർ ഓഫീസിന് നേരെ ബിയർ കുപ്പി എറിയുകയായിരുന്നു. ആക്രമികളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.