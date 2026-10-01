തിരുവനന്തപുരം : ശബരിമലയിൽ അപ്പം -അരവണ നിർമ്മാണത്തിനായി ഹലാൽ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി വിമർശനം. ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായേക്കാവുന്ന ചിഹ്നനങ്ങളും , മറ്റും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമായിരുന്നുവെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല കർമ സമിതി ജനറൽ കണവീനർ എസ് ജെ ആർ കുമാർ നടത്തിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ .
ശബരിമലയിൽ അപ്പം -അരവണ നിർമ്മാണത്തിനായി ഹലാൽ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വലിയ വീഴ്ച്ചയുണ്ടായെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ വിമർശനം. മഹാരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രമാക്കിയ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ശബരിമലയിലേയ്ക്ക് ശർക്കര വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ദേവസ്വം തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ചിഹ്നങ്ങളോ, അടയാളങ്ങളോ ഉള്ള ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചതിൽ കോടതി രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ചില നിർദേശങ്ങളും ഹൈക്കോടതി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഹലാൽ ചിഹ്നങ്ങളുള്ള ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല , പ്രസാദ നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തണം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.