തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന് നേരെ കുപ്പിയേറ്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ബിയര് കുപ്പി എറിഞ്ഞത്.കാര്യാലയത്തിന് മുന്നില് പൊലീസ് ഉളളപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.
ഒരു കാറിലും ബൈക്കിലും എത്തിയവരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന യുവമോര്ച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് വി മനുപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കുപ്പിയെറിഞ്ഞ ശേഷം അക്രമം നടത്തിയ സംഘം പെട്ടെന്ന് തമ്പാനൂര് ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.ബി ജെ പി നേതാക്കളും ജീവനക്കാരും ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് കുപ്പിയേറുണ്ടായത്.
സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന് നേരെ രാത്രിയുടെ മറവില് നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ബിജെപി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാന് കഴിയാത്തപ്പോള് അക്രമത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചേര്ന്നതല്ല. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരും. ബിജെപി ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഇന്ന് നെയ്യാറ്റിന്കരയിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാന് പോകവെ കോണ്ഗ്രസ് ക്രിമിനലുകള് വാഹനം തടഞ്ഞ് കയ്യേറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
കൊല്ലത്ത് കുണ്ടറയിലെയും അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിലെയും പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാര്ക്കെതിരെ യുവമോര്ച്ച കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നുണ്ട്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ വാര്ത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടിയത്.