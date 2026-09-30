തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ വാഹനത്തിനുനേരെ കോൺഗ്രസ്സ് ഗുണ്ടകളുടെ അതിക്രമം കണ്ട് ബിജെപി കയ്യുംകെട്ടി നോക്കി ഇരിക്കില്ലെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രന്. ഭരണം തലയ്ക്കു പിടിച്ച ക്രിമിനലുകളെ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തയ്യാറാവണമെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തികച്ചും അപരിഷ്കൃതമായ നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യമന്ത്രിയോട് കോൺഗ്രസ്സ് ക്രിമിനലുകൾ കാണിച്ചത്. അവർക്കെതിരെ കേസ്സെടുക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായില്ല. സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളാണ്. യുവമോർച്ചാ ഏറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ടിനെ വീട്ടിൽ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. – കെ.സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. ഇന്നിപ്പോൾ തലമുതിർന്ന നേതാവായ കൃഷ്ണദാസ്ജിയെ ആക്രമിച്ചു. പ്രകോപനം അതിരു കടന്നിരിക്കുന്നു. പ്രകോപനം തുടർന്നാൽ ബിജെപി കയ്യുംകെട്ടി നോക്കി ഇരിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ട. ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവിനും പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ല. ജനാധിപത്യ മര്യാദ കാണിക്കുന്നതാവും കോൺഗ്രസ്സിനു നല്ലത്.- കെ. സുരേന്ദ്രന് വെല്ലുവിളിച്ചു.