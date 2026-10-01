തിരുവനന്തപുരം : വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് കേരള ഘടകത്തിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഒറ്റ സംവിധാനത്തിൻ കീഴിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. 220 ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ‘വിശ്വ ഹിന്ദു ദേവസ്വം’ എന്ന പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് . പുതിയ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഉടൻ നടത്തുമെന്ന് വി.എച്ച്.പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ വിളയിൽ അറിയിച്ചു.
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണവും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു ദേവസ്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും വി.എച്ച്.പി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും കൃത്യവുമായി നടത്താൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവസ്വം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ബദൽ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
ട്രസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് പി. എൻ. രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നും അനിൽ വിളയിൽ പറഞ്ഞു.ഭക്തരുടെ പണം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായി തന്നെ ചിലവഴിക്കാനും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്നതിനും ഇതു വഴി സാധിക്കും.
നിലവിൽ വി.എച്ച്.പിയുടെ കീഴിലുള്ള ഏകദേശം 220 ക്ഷേത്രങ്ങളെ വിശ്വ ഹിന്ദു ദേവസ്വവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരും. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണസംവിധാനം പുതിയ ഘടനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമം.