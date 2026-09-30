തിരുവനന്തപുരം:കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോള് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് കരിങ്കൊടി കാട്ടിയതില് പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരെ യുവമോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകര് ഇന്നും കരിങ്കൊടി കാട്ടി.വൈകിട്ട് ബേക്കറി ജംഗ്ഷനില് മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ വാഹനം യുവമോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകര് തടഞ്ഞ് മുന്നില് കുത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരെ മാറ്റാന് പൊലീസ് എത്താത്തതിനെ തുടര്ന്ന് മന്ത്രി ഓട്ടോയില് കയറി പോകാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രവര്ത്തര് മന്ത്രി കയറിയ ഓട്ടോയ്ക്ക് മുന്നിലും കുത്തിയിരുന്നു. അര മണിക്കൂറോളമാണ് പ്രതിഷേധത്തില് മന്ത്രി റോഡില് കുടുങ്ങിയത്.
നേരത്തേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി. യുവമോര്ച്ച തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് സൂര്യകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്.
മറ്റൊരു സംഭവത്തില് ബി ജെ പി ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസിന് നേരെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. നെയ്യാറ്റിന്കരയിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.
കുണ്ടറയിലെയും അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിലെയും പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അമിത് ഷായ്ക്കെതിരായ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ വാര്ത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം.