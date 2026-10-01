തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ്–യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് അധികാരത്തിന്റെ മത്തുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി.കെ കൃഷ്ണദാസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ഇതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയിൽ പോലും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഒരു സംസ്ഥാനമന്ത്രി ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടായതെന്നും കൃഷ്ണദാസ് ആരോപിച്ചു. അക്രമത്തിൽ ബിജെപി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളമാകെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള ബഹുജന മാർച്ച് തുടരുമെന്നും കൃഷ്ണദാസ് അറിയിച്ചു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹനല്ലെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.