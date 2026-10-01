ചണ്ഡീഗഢ്: അടുത്തവർഷം ആദ്യം നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ രാജിവെച്ചു.
പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിനുള്ളിൽ മാസങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഭാഗീയതയ്ക്കിടെയാണ് അധ്യക്ഷൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ വാറിംഗ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. 2027ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയെ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
അടുത്ത വർഷമാണ് പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിൽ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് രാജ വാറിംഗ് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന് അയച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വാറിംഗുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് രാജി ?
സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനുള്ളിലെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾക്കിടയിൽ, ബുധനാഴ്ചയാണ് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ വാറിംഗ് തീരുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന്റെ വിവിധ സംഘടനാ സമിതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയേക്കാം.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സംഘടനാപരമായ വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി, പാർട്ടിയുടെ പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയുള്ള പുതിയ നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും ഭാരവാഹികളുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. നേതൃമാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് വാറിംഗിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു; ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
2022 ഏപ്രിലിലാണ് വാറിംഗ് പഞ്ചാബ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റത്. ഏകദേശം നാലര വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ഘടകത്തെ നയിച്ചു.
ആരൊക്കെയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്?
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നാളെ (ഒക്ടോബർ 2ന്’ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ പുതിയ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പേര് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം. ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ‘ഹിന്ദു നേതാവിനെ’ പരിഗണിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നതായി ചില വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ട്രഷററും കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ വിജയ് ഇന്ദർ സിംഗ്ലയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമുഖരിൽ ഒരാൾ; അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് പാർട്ടിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി സിംഗ്ലയെ നിയമിച്ചത്.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റാണ കെ.പി. സിംഗ്, ഗുർദാസ്പൂർ എംപി സുഖ്ജിന്ദർ സിംഗ് രൺധാവ, പർഗത് സിംഗ്, മുൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നി എന്നിവരുടെ പേരുകളും പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കൊപ്പം അടുത്തവർഷം ആദ്യം പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 2022ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ 117 സീറ്റുകളിൽ 92 എണ്ണവും നേടി വൻ വിജയം കൈവരിച്ചപ്പോൾ, കോൺഗ്രസിന് 18 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ.