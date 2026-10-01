ന്യൂദൽഹി: ഇസ്രയേൽ തലസ്ഥാനമായ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനത്തിനെ വൻ ആകാശദുരുന്തത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഭാരത പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് കൊച്ചാറിന്റെ ധൈര്യവും മനസ്സാന്നിദ്ധ്യവും അസാധാരണമായിരുന്നു. വിമാനത്തിന്റെ കോക്ക്പിറ്റിൽ വെച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. എന്നിട്ടും, തന്നെ ആക്രമിച്ച സഹ പൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അകത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കുക എന്ന നിർണായകമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മച്ചാറിന് സാധിച്ചത് അസാമാന്യമായ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു.
മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം
174 യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എഫ് സെഡ് 1073 എന്ന വിമാനത്തിൽ കോക്ക്പിറ്റിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു; മച്ചാറിന്റെ ഇടപെടൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഒടുവിൽ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ബോയിംഗ് 737 വിമാനം അവിടെ സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങി.
മച്ചാർ ഇപ്പോൾ തബൂക്കിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു, എങ്കിലും കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
സംഭവിച്ചത് എന്ത്?
ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ബെൻ ഗുറിയോൺ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിന്റെ കോക്ക്പിറ്റിൽ വെച്ചാണ് അക്രമാസക്തമായ സംഘർഷം ഉണ്ടായത്.
മച്ചാറിന്റെ സഹപൈലറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കുത്തുകയും വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. കോക്ക്പിറ്റിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നതായി ഫ്ളൈ ദുബായ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പരിക്കുകൾക്കിടയിലും കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ മച്ചാറിന് സാധിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ജീവനക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അക്രമി ആയ പൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും അവസരമൊരുക്കി.
ഉത്തരവാദിത്വം
പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചിരുന്നു, പിന്നീട് നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുത്തു. തബൂക്കിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് വിമാനം അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നതായി ഫ്ളൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുകയും ചെയ്തതായി ഫ്ലൈദുബായ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.
വിമാനം ഇറങ്ങിയ ശേഷം രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി കൊണ്ടുപോയി.
കോക്ക്പിറ്റ് സംഘർഷത്തിന് ശേഷം സ്മിത് മച്ചാറിനെ പ്രശംസിച്ച് നെതന്യാഹു
അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട മച്ചാറിനെയും യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും നെതന്യാഹു പരസ്യമായി പ്രശംസിച്ചു. ‘അസാധാരണമായ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന് എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ,’ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും തിരിച്ചടിക്കുകയും, വായുവിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിന് അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റനെ അഭിനന്ദിച്ചു.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യവും എഫ് സെഡ് 1073 വിമാനത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്.
എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിനെതിരെ ഫ്ളൈ ദുബായ് പ്രത്യേകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആരാണ് ക്യാപ്റ്റൻ
സ്മിത് മച്ചാർ?
എഫ് സെഡ് 1073 വിമാനത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ, ബോയിംഗ് 737 വിമാനങ്ങൾ പറത്തിക്കൊണ്ട് മച്ചാർ തന്റെ ഏവിയേഷൻ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്തിരുന്നു.
- ഔദ്യോഗിക പ്രൊഫൈൽ പ്രകാരം, സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ 11 വർഷം ചെലവഴിച്ച ശേഷം 2022 ജൂണിലാണ് അദ്ദേഹം ഫ്ളൈ ദുബായിൽ ക്യാപ്റ്റനായി ചേർന്നത്. ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ എയർലൈനിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇന്ത്യയിലെ ഈ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള വിമാനക്കമ്പനിയിൽ സീനിയർ കമാൻഡറായും ലൈൻട്രെയിനിംഗ് ക്യാപ്റ്റനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ബോയിംഗ് 737 വിമാനങ്ങളിൽ 9,750 മണിക്കൂർ പറക്കൽ പരിചയമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രൊഫൈൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- 2011ൽ സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ ചേർന്ന മച്ചാർ പിന്നീട് മറ്റ് പൈലറ്റുമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലും വിലയിരുത്തുന്നതിലും പങ്കാളിയായി.
- എങ്കിലും, കോക്ക്പിറ്റിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി അത്ര ലളിതമായിരുന്നില്ല.
- റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആദ്യം തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിലാണ് മച്ചാർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് മാനേജ്മെന്റ് പഠനത്തിനിടെ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏവിയേഷനിൽ താൽപ്പര്യം തോന്നിയത്.
- ആ തീരുമാനം ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ പൈലറ്റ് പരിശീലനത്തിനായി ന്യൂസിലൻഡിലെത്തിച്ചു.
- തന്റെ പരിശീലനത്തിന് ഏകദേശം 1617 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായതായി മച്ചാർ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏവിയേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പിതാവ് ആ കരിയർ മാറ്റത്തെ കൂടുതൽ അനുകൂലിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
- ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷം, ആ കരിയർ അദ്ദേഹത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അടി ഉയരത്തിൽ നടന്ന അസാധാരണമായ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിലെത്തിച്ചു.
വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് എഫ് സെഡ് 1073ലെ യാത്രക്കാരെ പിന്നീട് ഇസ്രയേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി; അതേസമയം അധികൃതർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയും ചെയ്തു.