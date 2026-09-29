ന്യൂദൽഹി: കോൺഗ്രസിന്റെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയം ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ബന്ദി സഞ്ജയ് കുമാർ. ‘മുസ്ലിം എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്, കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ മുസ്ലിം’ എന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമനും ശിവനും ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയ അതിർവരമ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ‘എക്സ്’ (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
ശിവൻ പാവങ്ങളുടെയും രാമൻ സമ്പന്നരുടെയും ദൈവവുമാണെന്ന റെഡ്ഡിയുടെ പരാമർശങ്ങളെ ബന്ദി സഞ്ജയ് കുമാർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. “വേമുലവാഡയിൽ ‘ദക്ഷിണ കാശി’യും ഭദ്രാചലത്ത് ‘ദക്ഷിണ അയോധ്യ’യും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തെലങ്കാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ, ശ്രീരാമനെയും ശിവനെയും വടക്കും തെക്കുമായി വേർതിരിച്ചു കാണുന്നതിലെ അയുക്തി രേവന്ത് റെഡ്ഡി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ശിവൻ ‘ഹാലാഹലം’ പാനം ചെയ്ത് ‘നീലകണ്ഠൻ’ ആയി മാറി. എന്നാൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഒരു ഹാലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്: ജാതിക്കെതിരെ ജാതി, വടക്കിനെതിരെ തെക്ക്, ഇപ്പോൾ രാമനെതിരെ ശിവൻ എന്നിങ്ങനെ,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലോക്സഭയിൽ വാരണാസിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും, വാരണാസിയുടെ ആത്മീയ ഹൃദയഭാഗത്താണ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. “സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വേമുലവാഡയിലെ ശ്രീ രാജരാജേശ്വര സ്വാമി (ശിവൻ) ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദിജി,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“വിഷ്ണു ശിവന്റെ ഹൃദയത്തിലും ശിവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുമാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്; അതാണ് സനാതന ധർമ്മം. ബിജെപി നേതാക്കൾ ‘ഹർ ഹർ മഹാദേവ്’ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജി തന്നെ അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയം ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഹർ ഹർ മഹാദേവ്. ജയ് ശ്രീറാം,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.