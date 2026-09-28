കണ്ണൂര്: കണ്ണൂർ താനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറല്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യുവമോർച്ച സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത്.
യുവമോർച്ച കണ്ണൂർ താണയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തി. pic.twitter.com/inqpV66s2t
— BJP KERALAM (@BJP4Keralam) September 28, 2026
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവമോര്ച്ചയുടെ ഈ പ്രതിഷേധം. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായാണ് കോണ്ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും എതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി യുവമോർച്ച രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.