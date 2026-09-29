തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂടിയേക്കാമെന്ന് സൂചന നൽകി കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ എം ജി രാജമാണിക്യം. മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് 1500 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ വൈദ്യുതിയാണ് വാങ്ങിയതെന്നും കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി വില കൂട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വലിയ തോതിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിന്റെ കണക്ക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറുമെന്നും അവരാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും ആയിരുന്നു മറുപടി.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈദ്യുതി ഡിമാന്റ് ഇപ്പോഴും കൂടുതലാണെന്ന് രാജമാണിക്യം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലടക്കം മഴ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് റിയൽടൈം മാർക്കറ്റിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമായിരുന്നു. റിയൽ ടീം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചത് അനുകൂലമായി.
ഒക്ടോബർ മാസം ടെൻഡർ വിളിച്ചതും കൈമാറ്റ കരാർ അവസാനിച്ചതും വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി. 500 മെഗാവാട്ട് കുറവ് ഉണ്ടായാലും റിയൽ ടൈം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കഴിയും. പീക്ക് സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരില്ല. കേരളം രണ്ടായിരത്തിൽ എത്രമാത്രം വൈദ്യുതി ആണോ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് 2026ലും ഉൽപാദനം അത്രതന്നെ തുടരുന്നു – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും കെഎസ്ഇബിക്ക് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ള രാത്രി ഏഴുമുതൽ 12 വരെപീക്ക് സമയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം തുടരും. പീക്ക്സമയ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും ഉയർന്ന ലോഡ് രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ വൈകിട്ട് നാലുവരെ ആക്കുകയും ചെയ്യമെന്നും ഉൗർജവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പിങ് പകൽ സമയത്തേക്ക് മാറ്റാനും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓഫ്-പീക്ക്/സോളാർ സമയങ്ങളിലേക്ക് പുനക്രമീകരിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.