ന്യൂദൽഹി : കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തിങ്കളാഴ്ച പുതിയ കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ പോർട്ടലിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. 2019 നും 2026 നും ഇടയിൽ 36 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 288 ഒളിച്ചോടിയവരെ മോദി സർക്കാർ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദേശത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് തിരയുന്ന കുറ്റവാളികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പോർട്ടലിന്റെ ലക്ഷ്യം.
“പ്രഹാർ” എന്ന പേരിൽ നടന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ നയത്തെയും തന്ത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തവേ, എല്ലാ രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ഭീകരതയോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ “സീറോ ടോളറൻസ്” സമീപനത്തെ ഷാ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “പ്രഹാർ” ചട്ടക്കൂടിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രതികരണത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനത്തിന്റെയും സ്ഥാപനവൽക്കരണത്തിനും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഭീകരവിരുദ്ധ നയമായി “പ്രഹാർ” അവതരിപ്പിച്ചു. രഹസ്യാന്വേഷണ ശേഖരണവും അന്വേഷണ ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറ്റകൃത്യമാക്കുക, തീവ്രവാദികൾ, അവരുടെ ധനസഹായികൾ, അവരുടെ പിന്തുണക്കാർ എന്നിവർ ഫണ്ടിംഗ്, ആയുധങ്ങൾ, സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ, സൈബർ ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ 40-ലധികം മൊഡ്യൂളുകൾ തുറന്നുകാട്ടി
ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആയുധങ്ങൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ കള്ളക്കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി ശൃംഖലയുടെ 40 ലധികം മൊഡ്യൂളുകൾ തകർത്തതായും ഇത് 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 100 ലധികം എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനും 350 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കാരണമായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം (യുഎപിഎ) പ്രകാരം ഷഹസാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്കിനെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി, സിഎപിഎഫ്/സിപിഒ മേധാവികൾ, 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡിജിപിമാർ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എടിഎസ് മേധാവികൾ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡിജിപിമാരും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വെർച്വലായി ചേർന്നു.