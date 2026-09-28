കൊല്ക്കൊത്ത: രാഷ്ട്രീയതന്ത്രങ്ങളില് ചാണക്യബുദ്ധിയോടെ കരുക്കള് നീക്കുന്ന പാര്ട്ടിയാണ് ബിജെപി. ഇപ്പോള് വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന സിജെപി പോലും ബിജെപിയുടെ സൃഷ്ടിയാണോ എന്ന സംശയം പലരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോഴിതാ 20 തൃണമൂല് വിമതരെ വിഴുങ്ങിയ അതുവരെ കേട്ടുകേള്വിയില്ലാത്ത എന്സിപിഐ എന്ന ത്രിപുരയിലെ ഈര്ക്കില് പാര്ട്ടി ബിജെപിയുടെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സംശയം. ഈ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല. മമത ബാനര്ജിയും അനുയായികളും ആണ്.
മമതയുടെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് രണ്ടായി പിളര്ന്നതിന് ശേഷം അതിലെ വിമതവിഭാഗത്തെ ഒന്നടങ്കം വിഴുങ്ങിയ എന്സിപിഐ എന്ന പാര്ട്ടി ബിജെപിയുടെ നിയന്ത്രണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും ബിജെപിയുടെ മറ്റൊരു ഗൂഢതന്ത്രമാണെന്നും മമതാപക്ഷം നേതാക്കള്ക്ക് സംശയം. കേട്ടുകേള്വിയില്ലാതിരുന്ന എന്സിപിഐ എന്ന ദേശീയ പാര്ട്ടി പൊടുന്നനെയാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. എല്ലാ തൃണമൂല് വിമത എംപിമാരും കൂറുമാറ്റനിരോധനം മറികടക്കാന് എന്സിപിഐയില് ചേരുകയായിരുന്നു.
എന്സിപിഐ പിന്നീട് ലോക് സഭയില് ബിജെപിയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുകയായിരുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ (TMC) നിന്നും വന്ന വിമതരായ 20 എംപിമാരെയും ‘നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ’യുടെ (NCPI) ഭാഗമാക്കി മാറ്റി. ഈ എന്സിപിഐയുടെ തലപ്പത്തുള്ള വ്യക്തി മുൻപ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് (BJP) വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ്. നിലവിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് (RSS) സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യേന അത്രയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ഈ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ കൂടുമാറ്റത്തിന് ബിജെപി നേതാക്കൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിമതർ തന്നെ പറയുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ, ജൂണിൽ നടന്ന ഈ കൂടുമാറ്റം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണോ എന്ന ചോദ്യം NCPI-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല.
ജൂണിൽ തൃണമൂലിന്റെ 20 ലോക്സഭാ എംപിമാർ പാർട്ടി വിട്ട് എൻസിപിഐയിൽ (NCPI) ചേരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വേദി ദുരൂഹമായ ഒരു പാര്ട്ടിയായി പലര്ക്കും തോന്നിയിരുന്നു. എൻസിപിഐ ഇതുവരെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. 2023-ലെ ത്രിപുര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ കുറച്ച് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് അവർ മത്സരിച്ചത്; അവരുടെ സാന്നിധ്യം എത്രത്തോളം നാമമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് അറിയണമെങ്കില് 2022-23 കാലയളവിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച സംഭാവന നോക്കിയാല് മതി. ആകെ ലഭിച്ചത് വെറും 1.13 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ഈ ഈര്ക്കില് പാര്ട്ടിയിലേക്ക് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് തൃണമൂലിന്റെ 20 വിമതരായ സിറ്റിംഗ് എംപിമാര് എന്സിപിഐയില് ചേര്ന്നു.
മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം, ഇപ്പോള് ആ സംഭവവികാസത്തിന് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാനം കൂടി കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ബിജെപിയിൽ യുവനേതാവായും മീഡിയ പാനലിസ്റ്റായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജ്യോതിപ്രകാശ് ചാറ്റർജി അധ്യക്ഷനായ 27 അംഗ ദേശീയ സമിതിയെ എൻസിപിഐ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2024-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ബസിർഹത്ത് സീറ്റിൽ ടിഎംസി (TMC) സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി രേഖാ പത്രയുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജ്യോതിപ്രകാശ് ചാറ്റര്ജി.
മുൻ ടിഎംസി എംപിമാരിൽ ഏഴുപേരെ എൻസിപിഐയുടെ ദേശീയ നേതൃനിരയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അബു താഹിർ ഖാൻ, ദീപക് അധികാരി (ദേവ്), യൂസഫ് പത്താൻ, ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബർമ ബസുനിയ, രചന ബാനർജി എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും മിതാലി ബാഗ്, ബാപി ഹൽദർ എന്നിവരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായും നിയമിച്ചു.