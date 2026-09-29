നഗോയ: 2026-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത സ്വർണ്ണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി നീരു ദണ്ഡ. വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് ഇനത്തിൽ, യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലും ഫൈനലിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് അവർ സ്വർണം നേടിയത്. ചൈനയുടെ സൺ യുനോങ്, കുവൈറ്റിന്റെ ഹജർ അബ്ദുൽ മാലിക് എന്നിവരെ പിന്നിലാക്കിയാണ് നീരു ഒന്നാമതെത്തിയത്.
തുടർച്ചയായ മഴ വെല്ലുവിളിയുയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലും, എട്ട് ഷൂട്ടർമാർ പങ്കെടുത്ത ഫൈനലിൽ 26 പോയിന്റ് നേടിയാണ് നീരു കിരീടം ചൂടിയത്. ചൈനയുടെ സണ്ണും കുവൈറ്റിന്റെ ഹജറും 21 പോയിന്റ് വീതം നേടി, ഖത്തറിന്റെ റേ ബാസിൽ 16 പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആദ്യ റൗണ്ടിലെ അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഭേദിച്ച് നീരു ദണ്ഡ മികച്ച തുടക്കമാണ് കുറിച്ചത്. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം നഷ്ടമായെങ്കിലും പെട്ടെന്നുതന്നെ അവർ താളം വീണ്ടെടുത്തു. മൂന്നാം റൗണ്ടിലെ മികച്ച പ്രകടനം അവരെ വീണ്ടും ഒന്നാമതെത്തിച്ചു; തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലും ആ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു.
നാല് റൗണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 20 ഷോട്ടുകളിൽ 19 എണ്ണത്തിലും നീരു ദണ്ഡ ലക്ഷ്യം കണ്ടിരുന്നു. 25 ഷോട്ടുകൾക്ക് ശേഷം 23-21 എന്ന നിലയിൽ അവർ സണ്ണിനെക്കാൾ മുന്നിലായിരുന്നു; അതേസമയം, പുറത്താകുന്നതിന് മുൻപ് ഹജാർ 21 പോയിന്റിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫൈനൽ ഘട്ടത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ദണ്ഡ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി.