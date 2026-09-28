ശ്രീനഗർ: ജമ്മു-കശ്മീർ നിയമസഭയിൽ പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം, സഭാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കാൻ അനുവദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച്, സ്പീക്കർ അബ്ദുൾ റഹീം റാതറിനെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി ഇന്ന് (സെപ്തംബർ 28) അവതരിപ്പിച്ചു.
സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ, വെള്ളിയാഴ്ച അബ്ദുള്ള അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ബിജെപി എംഎൽഎമാർ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു. ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ ഈ പ്രമേയം പരിഗണിക്കാൻ അനുവദിച്ചതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
പിന്തുണച്ച് 23 എംഎൽഎമാർ
സ്പീക്കറെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയം പാർട്ടി അവതരിപ്പിച്ചതായി ബിജെപി എംഎൽഎ ആർ.എസ്. പത്താനിയ പറഞ്ഞു; പ്രമേയത്തിൽ സഭ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് റാതർ മാറിനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചട്ടം 215(2) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, 23 എംഎൽഎമാർ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചതായി പത്താനിയ പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾക്ക് (സ്പീക്കർക്ക്) നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. മറ്റൊരാൾ അത് ചെയ്യേണ്ടിവരും. ലോക്സഭാ സ്പീക്കർമാർ പ്രമേയത്തിൽ തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിനിന്ന മൂന്ന് മുൻകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ പാർലമെന്റിലുണ്ട്,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമേ പ്രമേയം നടപടിക്രമത്തിന്റെ പട്ടികയിൽഉൾപ്പെടുത്താനാവൂ എന്ന് സ്പീക്കർ റാതർ വ്യക്തമാക്കി. ‘നിങ്ങൾ (പത്താനിയ) ഒരു മികച്ച അഭിഭാഷകനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാം. ഞാനത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ചട്ടം 215 പരിശോധിച്ചാൽ, പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമേയം സമർപ്പിച്ച് 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏത് ദിവസവും അത് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബൽറാം ഝാക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അത്തരം കീഴ് വഴക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് സഭ അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് സ്പീക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘അത് ഇവിടെ ബാധകമല്ല. ഇതാണ് അന്തിമ തീരുമാനം,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എംഎൽഎമാരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി
സംസ്ഥാന പദവി സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ചോദ്യോത്തര വേള ആരംഭിക്കാൻ സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബിജെപി എംഎൽഎമാർ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു.
അധികാര വിഭജന തത്ത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായും സുപ്രീം കോടതിക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കും എതിരായും സഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പത്താനിയ ആരോപിച്ചു. ജമ്മു-കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദത്തെ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു ബിജെപി എംഎൽഎയായ ബൽവന്ത് മങ്കോട്ടിയയും ആരോപിച്ചു. ‘കസേര ഒഴിയൂ, കസേര ഒഴിയൂ, സ്പീക്കർ സാബ് കസേര ഒഴിയൂ’ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കറെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ബിജെപി അംഗങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജമ്മു കശ്മീരിന് പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന പദവി പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെയുണ്ടായ തുടർച്ചയായ ബഹളത്തിനും മുദ്രാവാക്യം വിളികൾക്കുമിടയിൽ, ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.
നടപടികൾക്കിടെ ബഹളം തുടർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎമാരായ വിക്രം രന്ധാവ, അരവിന്ദ് ഗുപ്ത എന്നിവരെയും കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ ഇർഫാൻ ഹാഫിസ് ലോൺ, ഇഫ്തിഖാർ അഹമ്മദ് എന്നിവരെയുമാണ് സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.
പ്രതിഷേധിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ സ്പീക്കർ, സഭയിൽ അച്ചടക്കവും മര്യാദയും പാലിക്കാൻ എല്ലാ എംഎൽഎമാരോടും നിർദ്ദേശിച്ചു. അംഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ മുദ്രാവാക്യം വിളികൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമിടയിൽ, ‘അച്ചടക്കം പാലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും’ എന്ന് സ്പീക്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രമേയത്തിലെ സ്വയംഭരണാധികാരം, 1953-ന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളെ ബിജെപി എംഎൽഎമാർ എതിർത്തപ്പോഴാണ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായത്; അതേസമയം, നടപടികൾക്കിടെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ബാനറുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.
ചർച്ച തുടരുന്നതിനിടെ സഭയിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി.