തിരുവനന്തപുരം: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകള് വീണാ വിജയനും മരുമകന് മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ ഉയര്ന്ന ആരോപണങ്ങളില് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താന് യു ഡി എഫ് സര്ക്കാര് തയാറായില്ലെങ്കില് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്ക്ക് ബിജെപി നേതൃത്വം നല്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ എസ്. സുരേഷ് . ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്ക്ക് ബിജെപി രൂപം നല്കും.
കോടതിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടും എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാതെ അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന യു ഡി എഫ് സര്ക്കാരിന്റെ നടപടി പരസ്പര ധാരണയിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. നിയമാനുസൃതമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട വിഷയത്തില് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സര്ക്കാര് നീക്കം തന്നെ സംശയകരമാണ്.
എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നല്കിയ വിവരങ്ങളുടെയും നിയമോപദേശത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് സര്ക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാല് നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന സംശയം ശക്തമാക്കുന്നു.
കോടതിയുടെ പരാമര്ശം ഉണ്ടായിട്ടും സര്ക്കാര് പിണറായിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് വ്യക്തമാക്കണം. നിയമത്തിന്റെ മുന്നില് എല്ലാവരും തുല്യരാണെങ്കില് എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താന് സര്ക്കാര് തയാറാകണം.
എഫ് ഐ ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് നിയമാനുസൃത അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പകരം ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായി കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കില് ബിജെപി അത് അംഗീകരിക്കില്ല. സര്ക്കാര് നിലപാട് തിരുത്തിയില്ലെങ്കില് ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളടക്കം സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ശക്തമായ സമരപരിപാടികള്ക്ക് ബിജെപി നേതൃത്വം നല്കുമെന്നും എസ് സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി.