തിരുവനന്തപുരം : അനധികൃത ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾക്കെതിരെ നിയമം കർശനമാക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കേരള പൊലീസിനും ഒടുവിൽ പണികിട്ടി. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് കേരള പൊലീസിന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ 15,030 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
പൊതുനിരത്തുകളിലെ അനധികൃത ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അവ സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിവേചനമില്ലാതെ കനത്ത പിഴ ചുമത്തണമെന്നുമുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നഗരസഭയുടെ നടപടി.
പിഎംജി, വഴുതക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും റോഡ് ഗതാഗതത്തിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്യ ബോർഡുകൾ ഉയർത്തിയത്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നഗരത്തിൽ നടന്ന പൊലീസ് കായിക മേളയുടെ പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് പൊലീസുകാർ തന്നെ ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്.
നഗരസഭ നൽകിയ പിഴ നോട്ടീസ് തുടർനടപടികൾക്കായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി കായിക മേളയുടെ സംഘാടകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറി. നിയമം ലംഘിച്ച് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് നഗരസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പിഴത്തുക അടയ്ക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊലീസും നടപടിയെടുക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കെയാണ് നിയമപാലകർ തന്നെ നിയമം ലംഘിച്ചത്. നേരത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെതിരെയും സംഘടനകൾക്കെതിരെയും ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികളുമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.