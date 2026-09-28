തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപക, അനധ്യാപക നിയമനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽപ്പെട്ടവർ സർവീസിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് തടയാനും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നീക്കം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
എയ്ഡഡ് സ്കൂള് ജീവനക്കാരുടെ നിയമന അംഗീകാരത്തിന് സമര്പ്പിക്കേണ്ട രേഖകളില് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷന് പെര്ഫോമ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്താന് ഉത്തരവില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നല്കുന്ന പെര്ഫോമയില് നിയമനാംഗീകാര അധികാരികള് ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് അധികാരികളില് നിന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് തേടണം. ഇത് കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നല്കാവൂ എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവില് പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങളില് ആവശ്യത്തിന് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തും.
നേരത്തേ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.