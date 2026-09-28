റിയാദ് : റിയാദ് സീസണിന്റെ ഏഴാമത് പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 21, ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും. 2026 സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് റിയാദ് സീസൺ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
പത്ത് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന റിയാദ് ആഴ്ച സീസണിന്റെ ഏഴാമത് പതിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സൗദി തലസ്ഥാനത്തുടനീളം വിനോദപരിപാടികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങൾ, സംഗീത പരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ അരങ്ങേറുന്നതാണ്.
സൗദി അറേബ്യയുടെ ജനറൽ എൻറർടൈൻമെൻ്റ് അതോറിറ്റി (GEA) യുടെ തുർക്കി അൽ-അൽഷൈഖാൻ റിയാദ് സീസണിന്റെ ഏഴാമത് പതിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ബിഗ് ടൈം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാണികളെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടികളെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ റിയാദിന്റെ സ്ഥാനം ഈ പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് GEA അറിയിച്ചു.
പ്രധാന ബോക്സിംഗ്, ഗുസ്തി മത്സരങ്ങൾ, യുഎഫ്സി പോരാട്ടങ്ങൾ, ‘സിക്സ് കിംഗ്സ് സ്ലാം’ ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ കായിക മത്സരങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ റിയാദ് സീസണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ സൗദി, അറബ്, അന്താരാഷ്ട്ര കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ, നാടകങ്ങൾ, സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കോമഡി, കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയും ഈ സീസണിൽ അരങ്ങേറും.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ സീസണിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി ‘ബുലവാർഡ് വേൾഡ്’ തിരിച്ചെത്തുന്നു. നെതർലാൻഡ്സ്, പോർച്ചുഗൽ, യെമൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് പുതിയ പവിലിയനുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപുലീകരിച്ചാണ് ഈ വർഷം ബുലവാർഡ് വേൾഡ് നടത്തുന്നത്.
അതേസമയം പുതിയ വിനോദ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ബുലവാർഡ് സിറ്റി വീണ്ടും തുറക്കുന്നത്. വിവിധതരം റൈഡുകളും ആകർഷണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ‘വണ്ടർ ഗാർഡൻ’, ‘ദി ഗ്രോവ്സ്’, ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്, വിയാ റിയാദിലെ ‘അന അറേബ്യ’ പ്രദർശനം തുടങ്ങിയവ ഏഴാമത് റിയാദ് സീസണിലെ മറ്റ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.