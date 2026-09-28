നഗോയ: എഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ നേട്ടം. വനിതകളുടെ 25 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ യുവ ഷൂട്ടർ ഇഷ സിംഗ് വെള്ളി മേഡൽ നേടി. വനിതകളുടെ 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനലിൽ ലോക റെക്കോർഡ് ഉടമയായ ഇഷ, ചൈനയുടെ ജിയാറുയ്സുവാൻ ഷിയാവോയോട് ആവേശകരമായ ഷൂട്ട് ഓഫിൽ പരാജയപ്പെട്ടാണ് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത്.
യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 580 പോയൻ്റ് നേടി എട്ടാം സ്ഥാനത്തമായാണ് ഇഷ സിങ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഫൈനലിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഇഷയും ഷിയാവോയും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. അവസാന അഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ 38-38 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിലെത്തി. ഇതോടെയാണ് സ്വർണ മെഡൽ നിർണയിക്കാൻ ഷൂട്ട് ഓഫ് നടത്തേണ്ടിവന്നത്. രണ്ടാം ഷൂട്ട് ഓഫിൽ ഷിയാവോ സ്വർണം നേടിയതോടെയാണ് ഇഷക്ക് വെള്ളി മെഡലുമായി മടങ്ങേണ്ടിവന്നത്.
ഫൈനലിൽ ഇഷയും ഷിയാവോയും 38 പോയിന്റ് വീതം നേടി ഗെയിംസ് റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി. സ്വർണം നഷ്ടമായെങ്കിലും കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇഷ ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതേ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ച മറ്റു ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ മനു ഭാക്കറും രാഹി സർനോബദും ഫൈനലിൽ എത്തിയില്ല. മനു ഭാക്കർ 579 പോയിന്റുമായി 11-ാം സ്ഥാനത്തും റാഹി സർനോബത് 568 പോയിന്റുമായി 30-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.
അതേസമയം, കുറാഷിൽ വനിതകളുടെ 78 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ പിങ്കി ബൽഹാര വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഐച്ചി പ്രിഫെക്ചറൽ മാർഷൽ ആർട്സ് ഹാളിൽ നടന്ന സെമിഫൈനലിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സുമിൻ മോയോടാണ് 0-5ന് പരാജയപ്പെട്ടത്.