നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ഒരു പന്ത് പോലും എറിയാനാവാതെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് നിഷിനിലെ കൊറോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടാനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീം (മെൻ ഇൻ ബ്ലൂ) തയ്യാറെടുത്തിരുന്നത്. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ടീം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ മത്സരം ടോസ് ഇടുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ഉയർന്ന ടി20 റാങ്കിംഗ് പരിഗണിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. ജപ്പാനിലെ കാലാവസ്ഥ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതികൂലമായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പല മത്സരങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുകയുണ്ടായി.
സെമിഫൈനലിൽ നേരിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടീം, ശ്രീലങ്കയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള നാലാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ വിജയിയെ നേരിടും. ഒക്ടോബർ 1-ന് നിഷിനിലെ കൊറോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിലാണ് സെമിഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുക എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.