ന്യൂദൽഹി: എസ്ഐആറിനെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തർക്കം തുടരുന്നു. കോൺഗ്രസിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി നേതാവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് രംഗത്തെത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും, ഇസിഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദീകരണം മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രവിശങ്കർ പ്രസാദ്
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതവും ലജ്ജാകരവുമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് ദൽഹിയിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ഇത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു.
ഈ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെയും രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെയും സമ്മതത്തോടെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞതായി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. 2025 ജൂൺ 24 ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് ആദ്യം ബീഹാറിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും നടപ്പിലാക്കി. തുടർന്ന്, മറ്റ് 30 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതേ പ്രക്രിയ സ്വീകരിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയിൽ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചും പരാമർശമുണ്ട്
കോൺഗ്രസ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, സിപിഎം, ടിഎംസി എന്നീ പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ പ്രക്രിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ കക്ഷികളെയും കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി എസ്ഐആർ അംഗീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി ഈ പ്രക്രിയ ശരിയും നിയമപരമായി സാധുതയുള്ളതുമാണെന്ന് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
ബിജെപി നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ
എസ്ഐആറിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതിന്റെ പ്രക്രിയയും തീരുമാനവും വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.