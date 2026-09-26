ധാക്ക : ബംഗ്ലാദേശിലെ ബെഗുൻബാരി പ്രദേശത്ത് സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ കാണാതായ 50 വയസ്സുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് ഉടമയുടെ മൃതദേഹം ബംഗ്ലാദേശിലെ മൈമെൻസിംഗിലെ ഒരു സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റിന് സമീപം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ തിരുകി വച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച ബെഗുൻബാരി പ്രദേശത്തെ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റിന് സമീപം വെള്ളത്തിൽ ഡ്രം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാർ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ അജ്ഞാതനായ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മരിച്ചത് ഹിന്ദു വ്യവസായി
മൈമെൻസിങ് ഹിന്ദു കോഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു ടോക്കൺ ആ വ്യക്തിയുടെ ട്രൗസറിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ടോക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. മരിച്ചയാൾ മൈമെൻസിങ് നഗരത്തിലെ അത്തർബാരി ബിൽഡിംഗ് ഏരിയയിൽ സംയുക്തമായി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന നിരഞ്ജൻ ചന്ദ്ര സൂത്രധർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിച്ചു.
കൂടാതെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നിരഞ്ജന്റെ ഭാര്യ സുമിത റാണി സൂത്രധറും മകൻ ജോയ് സൂത്രധറും മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ടോക്കൺ കണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും നിരഞ്ജന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ അതിലെ അംഗങ്ങൾ സഹായിച്ചുവെന്നും കോട്വാലി മോഡൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്-ഇൻസ്പെക്ടർ റുഹുൽ അമിൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ബംഗ്ലാദേശിലെ ഡെയ്ലി ഇട്ടെഫാഖ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റേഡിയം ഏരിയയിലെ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് നിരഞ്ജൻ ഭാര്യയോടും മകനോടും ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 20 ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത്.
ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ കൊലപാതകത്തിലേക്കുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു
മൃതദേഹത്തിന്റെ തലയിലും നെഞ്ചിലും മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. നിരഞ്ജന്റെ മൃതദേഹം ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ വെച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിനു മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് കോട്വാലി മോഡൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് മുഹമ്മദ് ഷിബിറുൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു.
കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനോ ഉത്തരവാദികളെ തിരിച്ചറിയാനോ പോലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.