സിഡ്നി : ഇന്ത്യയിൽ ഊർജ്ജ ലഭ്യത വിപുലീകരിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസ് പ്രശംസിച്ചു, മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ മുൻ ദശകത്തിലോ പ്രദേശത്തിലോ രാജ്യത്തിലോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജ ലഭ്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
“പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത്, മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏതൊരു ദശകത്തിലേക്കാളും, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശത്തേക്കാളും, മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഊർജ്ജം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്,”- ഏഷ്യ സൊസൈറ്റി പോളിസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിപാടിയിൽ അൽബനീസ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അൽബനീസ് എടുത്തുപറഞ്ഞു, ഓസ്ട്രേലിയ ശക്തമായ ബന്ധം വളർത്തിയെടുത്ത നേതാവാണ് മോദി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ഷിപ്പിംഗ് തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോള ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.
ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നത്. ജൂലൈയിൽ മെൽബണിൽ മോദിയും അൽബനീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ ഊർജ്ജം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെ സഹകരണം ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.
ഇന്ത്യ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യ ഊർജ്ജം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 27 ൽ നിന്ന് 41 ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി ഈ വർഷം ആദ്യം മോദി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 41 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രാജ്യം അസംസ്കൃത എണ്ണ, എൽഎൻജി, എൽപിജി എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത മോദി ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതിയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും തന്ത്രപരമായ പെട്രോളിയം കരുതൽ ശേഖരവും മറ്റ് നടപടികളും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു.