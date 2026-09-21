കൊച്ചി: അമേരിക്കയിലെ കലിഫോർണിയയിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി യുവതികളുടെ മൃതദേഹം ഇന്നു നാട്ടിലെത്തിക്കും. തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരം കാക്കനാട് ലെയ്ൻ മറ്റത്ത് ആൻ മേരി മാത്യു (40) തൃശൂർ മുടിക്കോട് തെക്കൂട്ട് അഞ്ജന ഹരി (35) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹമാണ് കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 28 നാണ് കലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഹൊസെയിലും മിൽപിറ്റാസിലുമായി മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി യുവതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഇവരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും മലയാളിയുമായ അനില ബേബി (32) ആണ് കേസിൽ നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായി വിചാരണ നേരിടുന്നത്. സാൻ ഹൊസെയിലെ വീട്ടിലെത്തി ആൻ മേരിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുമാണ് പ്രതി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.ഇതിനുപിന്നാലെ മിൽപിറ്റാസിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പാർക്കിംഗിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി അഞ്ജനയ്ക്ക് നേരെ വാഹനം ഇടിച്ചുകയറ്റിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഒരേ സൗഹൃദവലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തമ്മിലുണ്ടായ ദാരുണ സംഭവത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസും അധികൃതരും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് കൊലപാതക കേസുകളിലും പ്രതിയായ അനില നിലവിൽ ജാമ്യമില്ലാതെ റിമാൻഡിലാണ്.അഞ്ജനയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. ആൻ മേരി മാത്യുവിന്റെ മൃതദേഹം ഭർത്താവ് പള്ളത്ര ജേക്കബ് ആൻഡ്രൂസിന്റെ (മിഥുൻ) നാടായ പള്ളത്ത് നാളെ രാവിലെ 10ന് എത്തിക്കും. പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം 12ന് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും.വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും മലയാളി സംഘടനകളുടെയും ഇടപെടലിലൂടെയാണ് എംബാമിംഗ് അടക്കമുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ നിയമങ്ങളെല്ലാം വേഗത്തിലാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്.
തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി മൂടിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ അഞ്ജന കലിഫോർണിയയിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുമായി എത്തുന്ന വിമാനം രാവിലെ 8.50-ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വരും. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബവീടുകളിലേക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് നടത്തും.