ദുബായ് : കർണാടകയിലെ ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ കുന്ദാപൂർ സ്വദേശി ഷാർജയിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ടു. ജൂലൈയിൽ നടന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. മൃതദേഹം ഒമ്പത് ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഭാര്യയെയും കൗമാരക്കാരനായ മകനെയും കാണാതായി.
ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ 14 വർഷമായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന ആൽവിൻ പ്രകാശ് കുന്ദറാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ടിന കുന്ദറിനും കൗമാരക്കാരനായ മകനുമൊപ്പം ഷാർജയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഉഡുപ്പിയിലെ ഉദ്യാവർ സ്വദേശിയായ ഭാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപികയും മകൻ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്.
‘എനിക്ക് സുഖമാണ്’: ഒരു നിഗൂഢ സന്ദേശം
ജൂലൈ 20 ഓടെ പ്രകാശിന്റെ സഹോദരൻ അനിൽ പ്രശാന്ത് കുന്ദർ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതായി പറഞ്ഞു. പ്രകാശ് കോളിന് മറുപടി നൽകിയില്ല പക്ഷേ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശം അയച്ചു. പ്രകാശ് സാധാരണയായി ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതെന്ന് കുടുംബം കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അനിൽ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല.
തുടർന്ന് സഹോദരനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലനായ അനിൽ,
ഷാർജയിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രകാശിന്റെ സഹപാഠിയായ മനോഹറിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും പ്രകാശിന്റെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രകാശിന് തന്റെ കമ്പനി നൽകിയ ഫ്ലാറ്റ് മനോഹർ സന്ദർശിച്ചു. എന്നാൽ പ്രകാശ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയതായി വാച്ച്മാൻ അറിയിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ കമ്പനിയുടെ എച്ച്ആർ വകുപ്പും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയതായി കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും പ്രകാശ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അനിൽ കമ്പനിയെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിനുള്ളിൽ വെട്ടിനുറുക്കിയ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
തുടർന്ന് നടത്തിയ പാസ്പോർട്ട് പരിശോധനയിൽ പ്രകാശ് ഇപ്പോഴും ഷാർജയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പോലീസിൽ ഒരാളെ കാണാതായതായി പരാതി നൽകി. തിരച്ചിലിനിടെ ഒമാനിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കാറിനുള്ളിൽ പ്രകാശിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.
മൃതദേഹം ഒമ്പത് കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് രണ്ട് ബാഗുകളിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മൃതദേഹം പ്രകാശിന്റേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം നിലവിൽ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതികളെക്കുറിച്ചോ കൊലപാതകത്തിന്റെ പ്രേരണയെക്കുറിച്ചോ ഷാർജ അധികൃതർ ഇതുവരെ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭാര്യയെയും മകനെയും കാണാതായി
ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രധാന ദുരൂഹത പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യ ടീനയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനും എവിടെയാണെന്നതാണ്. പ്രകാശിന്റെ മരണശേഷം ഇരുവരെയും കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ഷാർജയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവർ പോയിരിക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ നിലവിലെ സ്ഥലവും കൊലപാതകവുമായുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഭാര്യയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ആരോപണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൊലപാതകത്തിൽ അവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതേ സമയം തന്നെ പ്രകാശും ഭാര്യയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയില്ലെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.
തുടർന്ന് പ്രകാശിന്റെ സഹോദരൻ അനിൽ, ഉഡുപ്പിയിലെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ കണ്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് യുഎഇയിലെ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനായി കുടുംബം ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
കൂടാതെ കൊലപാതകം, മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യം, ഭാര്യയും മകനും എവിടെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അവർ ഷാർജ അധികൃതരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കൊലപാതകത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും ഉത്തരവാദികളെ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഉഡുപ്പി പോലീസ് ഷാർജ അധികൃതരിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.