ന്യൂദൽഹി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ജലാശയങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ലൈബീരിയയും ഒരു പുതിയ സമുദ്ര സുരക്ഷാ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ഷിപ്പിംഗിന്റെയും നാവികരുടെയും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് രൂപീകരിച്ചു. 25 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആദ്യ യോഗം ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന യുഎൻ ഉന്നതതല വാരത്തിലാണ് നടന്നത്.
സമീപ മാസങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും വ്യാപാര നാവികർക്കും നേരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇത് അസ്വീകാര്യമാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, ഗൾഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെങ്കടലിലേക്കും കരിങ്കടലിലേക്കും ഈ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അക്രമങ്ങളും ജീവഹാനിയും ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാവികരെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പിംഗ് രജിസ്ട്രിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ലൈബീരിയയാണെന്നും ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ വ്യാപാര കപ്പലുകളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം നാവികർ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവർ പലപ്പോഴും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമുദ്ര സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കപ്പലുകളിൽ ദീർഘനേരം യാത്ര ചെയ്യുക, ജീവനക്കാരുടെ മാറ്റങ്ങൾ വൈകുക, സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വൈകുക, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിയൽ, മാനസിക സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ അവർ നേരിടുന്നു. നിരവധി നാവികർ നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം സമുദ്ര ഷിപ്പിംഗ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ കപ്പലുകളുടെയും നാവികരുടെയും സുരക്ഷ ഒരു സമുദ്ര പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ആഗോള വ്യാപാരവുമായും അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥിരതയുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും, സന്നദ്ധവും, പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു വേദിയായിരിക്കുമെന്ന് ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു. അംഗരാജ്യങ്ങളും മറ്റ് പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ആശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കൈമാറുക, പ്രായോഗിക സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം, വളം, ധനകാര്യം എന്നീ നാല് ‘എഫ്’കളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, നിലവിലെ അനിശ്ചിതവും പ്രക്ഷുബ്ധവുമായ ലോകത്ത് സ്ഥിരതയും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.