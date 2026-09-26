ന്യൂദല്ഹി: പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്നതിന് മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെന്ന് ദല്ഹി ഹൈക്കോടതി.
മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമപ്രകാരം സാധുതയുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വിവാഹത്തില് , പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഭാര്യയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടാല് പോക്സോ കേസില് നിന്ന് ഒഴിവാകാനാവില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
പെണ്കുട്ടിക്ക് 16 വയസ്സും പുരുഷന് 28 വയസ്സും ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു വിവാഹം.തുടര്ന്ന് ഗര്ഭിണിയായിരിക്കെ സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് പോയപ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ പ്രായം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്ന്നായിരുന്നു കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത്.
ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും സമ്മതത്തോടെയും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരവുമാണ് വിവാഹം നടന്നതെന്നും തന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ല ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടതെന്നും പെണ്കുട്ടി വാദിച്ചു. മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമപ്രകാരം, തങ്ങള്ക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാന് അര്ഹതയുണ്ടെന്നും അവര് അവകാശപ്പെട്ടു. കേസെടുത്ത
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നുമായിരുന്നു ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യം.
എന്നാല് ഭര്ത്താവിനെതിരായ പോക്സോ കേസ് റദ്ദാക്കാന് കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.