തൃശൂര്: മാധ്യമപ്രവര്ത്തനത്തില് നിലവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണെന്ന് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. മുന്കാലങ്ങളില് വാര്ത്തകളില് തെറ്റുപറ്റിയാല് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയോടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മാധ്യമരംഗത്ത് അത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് അണ്-എത്തിക്കല് മാധ്യമപ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്ന പ്രവണത വര്ധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുന്പ് പൊതുശൗചാലയങ്ങളില് മോശം വാക്കുകള് എഴുതിയിരുന്നതുപോലെയാണ് ചിലര് ഇന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകള് സ്ത്രീകളാണെന്നും തൃശൂര് പ്രസ് ക്ലബ്ബിന്റെ സുവര്ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.