കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ദേവസ്വം വിജിലൻസ് സംഘത്തെ മൊത്തമായി മാറ്റാനുള്ള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജി. ബി.ജെ.പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രനാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റുന്നത് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും കേസ് അട്ടിമറിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സന്നിധാനത്തെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ശക്തിപ്പെടുത്താനും നിലവിലുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ കാലാവധി 2027 ജനുവരി 31 വരെ നീട്ടാനും ഒഴിവിൽ ഒരു എസ്.ഐയെ നിയമിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ ഡി.ജി.പി പുതിയ ആറംഗ സംഘത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയായ 2026 സെപ്റ്റംബർ 15-ന് മുൻപ് തന്നെ 6 പേരുടെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിജിലൻസ് ക്ലിയറൻസിന് അയച്ചതായാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
എസ്.ഐമാരായ വിഷ്ണു എം.പി, രാംലാൽ എ.ആർ, രമേശൻ പിള്ള, സി.പി.ഒമാരായ ശ്യാം മോഹൻ എം, രതീഷ് ആർ, വിനു ബി.എസ് എന്നിവരാണ് ഡി.ജി.പിയുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളതെന്ന് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ശബരിമലയിലെ സ്വർണ മോഷണം, എണ്ണ അഭിഷേകത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തുടങ്ങി ഗുരുതരമായ തട്ടിപ്പുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് നിലവിലെ അന്വേഷണ സംഘമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംഘത്തെ പൂർണമായി മാറ്റുന്നത് സ്വാഭാവിക നീതിക്ക് നിരക്കാത്തതും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗവുമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
സ്വർണക്കവർച്ചക്കേസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള വിജിലൻസ് ടീമിനെ മാറ്റുകയോ സ്ഥലം മാറ്റുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് സർക്കാരിനും ഡി.ജി.പി, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്നിവർക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മുൻപ് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയ ഓഫീസർമാർക്ക് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും വരെ തുടരാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും കെ. സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.