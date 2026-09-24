പത്തനംതിട്ട: കോടിപതികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്ക്കുമുള്ള സുഹൃദ്ബന്ധവും അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന സൗജന്യ സഹായങ്ങളും കേരളത്തെ ഒന്നാകെ തൂക്കിവില്ക്കാന് ഇടയാക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് മലപ്പുറത്തെ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താന് യാത്രക്കുപയോഗിച്ച വിറ്റി-എവിഎസ് ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനം ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ഏവിയേഷന് കമ്പനിയാണ് സൗജന്യമായി തരപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത്. ‘കേളച്ചന്ദ്ര ലോജിസ്റ്റിക്സ്’എന്ന കമ്പനിയുടെ വിമാനമാണിതെന്നാണ് സൂചന.
കര്ണാടക ഊര്ജ്ജമന്ത്രിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ.ജെ. ജോര്ജിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ‘കേളച്ചന്ദ്ര ലോജിസ്റ്റിക്സ്’ എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് നല്കുന്ന വിശദീകരണം. ഇടതുഭരണത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയും പാര്ട്ടി ഉന്നതരും ബന്ധുക്കള്ക്ക് ഉന്നതജോലികള് തരപ്പെടുത്തിയതും കോടികളുടെ ഇടപാടുകള് നടത്തിയതും വിവാദമായിരുന്നു. അതേരീതിയില് തന്നെയാണ് ഇപ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാരും നീങ്ങുന്നത്. ഇടതുസര്ക്കാര് അഴിമതിയുടെ സര്വ്വസീമകളും ലംഘിച്ചത് രണ്ടാംടേമില് ആയിരുന്നെങ്കില് ഭരണത്തിലേറി ആറുമാസം തികയുംമുമ്പ് സതീശനും സഹമന്ത്രിമാരും ഇടതുപക്ഷ അഴിമതികളെ വെല്ലുംവിധമാണ് സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരള പോലീസിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റര് കരാര് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാലും, അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില് കരിപ്പൂരിലേക്ക് മറ്റ് യാത്രാവിമാനങ്ങള് യഥാസമയം ലഭ്യമാകാതിരുന്നതിനാലുമാണ് ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനം ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിമാനയാത്രക്ക് സര്ക്കാരിന്റെ പണമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിശദീകരണമുണ്ട്. എന്നാല് മറുനാടന് മലയാളി വ്യവസായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി ഭീമമായ തുകമുടക്കി സൗജന്യ വിമാനയാത്ര തരപ്പെടുത്തി നല്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം സംശയാസ്പദമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് പൊതുജനത്തിനു വിശ്വാസയോഗ്യമായ മറുപടി നല്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ സര്ക്കാരിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സംഘവും ഒരു വ്യവസായിയുടെ മകന്റെ വിവാഹത്തില് പങ്കെടുക്കാന് സൗജന്യമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പറന്നതും വിവാദമായിരുന്നു.
‘ജയ്ഹിന്ദ്’ ടിവിയുടെ ആദ്യകാല നേതൃനിരയില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫെലിക്സ് സൈമണിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തില് പങ്കെടുക്കാനാണ് താനും ഭാര്യയും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയതെന്ന് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു. പ്രവാസി മലയാളി സംഘടനകളുടെ ഓണാഘോഷങ്ങളിലും ചെന്നിത്തല പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ വിവാദ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് സാം പിത്രോദയുടെ വീട്ടിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി.
മന്ത്രി മോന്സ് ജോസഫ്, ജോസ് കെ. മാണി, പന്തളം സുധാകരന്, അന്വര് സാദത്ത് തുടങ്ങിയവരും സന്ദര്ശനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. സര്ക്കാര് ചെലവിലല്ല തന്റെ യാത്ര എന്ന വാദമുയര്ത്തിയാണ് ചെന്നിത്തലയും അമേരിക്കന് യാത്രയെ ന്യായീകരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും ഭരണത്തിലെ മറ്റ് ഉന്നതര്ക്കുമായി കോടികള് ചെലവിടുന്നവര് സര്ക്കാരില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തി ശതകോടികളുടെ സൗജന്യം തിരികെ വാങ്ങുമെന്നതാണ് വസ്തുത.
രണ്ടു കോടിയുടെ റേഞ്ച് റോവര് കാര് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജിക്ക് സുഹൃത്തും പ്രവാസി മലയാളിയുമായ യാക്കൂബ് നല്കിയത് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നതിലും സംശയമുണ്ട്. കണ്ണൂര് തില്ലങ്കേരി സ്വദേശിയും സൗദിഅറേബ്യയിലെ റിയാദില് വ്യവസായിയുമായ യാക്കൂബ്, മുസ്ലിംലീഗിന്റെ പ്രവാസി സംഘടനയായ കെഎംസിസിയുടെ നേതാവാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. തനിക്ക് സര്ക്കാര് അനുവദിച്ച ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ സര്വീസിന് നല്കിയതിനാലാണ് സുഹൃത്തിന്റ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഇതിനായി സര്ക്കാരില് നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മന്ത്രി ഷാജിയുടെയും വിശദീകരണം.