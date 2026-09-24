തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറത്തെ മഴക്കെടുതി പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്തത് കർണാടകയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ കെ ജെ ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കേളചന്ദ്ര ഏവിയേഷന്റെ വിമാനത്തിൽ. എംബ്രയർ ഫിനം 100 (Embraer Phenom 100) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, നാല് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന VT-AVS എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലുള്ള സ്വകാര്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനമാണിത്. ഈ വിമാനം പറത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല ചിപ്സൺ ഏവിയേഷനാണ്.
സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ഹെലികോപ്റ്റർ സേവനം നൽകിയ ചിപ്സൺ ഏവിയേഷൻ കരാർ പുതുക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിരുന്നുവെന്നും ഖജനാവിന് പണനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും അനുകൂലികളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ തന്നെ കമ്പനിയായതിനാൽ പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് യാത്രയെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ കരാർ പുതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു സൗജന്യ സേവനം സ്വീകരിച്ചത് അഴിമതിയും ചട്ടലംഘനവുമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷവും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും ആരോപിക്കുന്നത്
ചിപ്സണ് ഏവിയേഷനുമായി സർക്കാരുണ്ടാക്കിയ 3 വർഷ കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 19ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. പോലീസിനായി നിശ്ചിത മാസവാടക നിരക്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രതിമാസം 80 ലക്ഷം രൂപ വാടക നൽകുന്നതിനു പകരം ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചു മാത്രം പണം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ആലോചനയിലുള്ളത്.
ഹെലികോപ്റ്റർ കമ്പനിയും ഈ നിർദേശമാണ് മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാസം 25 മണിക്കൂർ പറക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കാണ് 80 ലക്ഷം രൂപ. കൂടുതൽ പറന്നാൽ ഓരോ മണിക്കൂറിനും അധികത്തുക നൽകണം. പറന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും 80 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനുള്ള തുക പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോയെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. 25 മണിക്കൂർ പറക്കാൻ പ്രതിമാസം 80 ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നത് നഷ്ടമാണ്. പ്രതിമാസം നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.