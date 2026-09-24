പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്ട്രോംഗ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 55.72 പവന്റെ സ്വർണക്കിരീടം ആറന്മുളയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അനൗപചാരികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ. ശബരിമലയിൽ കിരീടമില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇന്ന് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറുമായി ചർച്ച നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അന്തിമ വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കിരീടം ആറന്മുളയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അനൗപചാരികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രണ്ടിടത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ അഴിമതിയാണെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും.- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2012ൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കിരീടമാണ് കാണാതായത്. സ്ട്രോംഗ് റൂമിൽ അതേ വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള മുക്കുപണ്ടത്തിൽ നിർമിച്ച കിരീടം ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം. വജ്രത്തിന് സമാനമായ വെള്ളക്കല്ലും ഇതിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ചതിന് അന്ന് 445.78 ഗ്രാമാണ് ആകെ തൂക്കം.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മുക്കുപണ്ട കിരീടത്തിന് 240 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി അമിക്കസ് ക്യൂറി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമലയിലെ അമൂല്യവസ്തുക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിലാണ് നിർണായകവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. അതേസമയം സ്വർണക്കിരീടം കവർന്നെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ രംഗത്തെത്തി.
സ്വർണക്കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും യഥാർഥ കിരീടവും അതേ മാതൃകയിലുള്ള മറ്റൊരു കിരീടവും സ്ട്രോങ് റൂമിലുണ്ടെന്നും തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർ. മൂല്യമുള്ള പലതിനും സമാനമായ മാതൃക സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാധാരണം. 2012 ൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പട്ടികയിൽ കിരീടം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർ ദേവസ്വം കമ്മിഷണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി.