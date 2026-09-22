കാസർകോട്: സ്ഥിരമായി ഒരു പണക്കാരന്റെ കാറ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ലെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രൻ. ഇവിടെ സുതാര്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കാസർകോട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും, മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും സർക്കാർ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപൂർവ്വം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ സ്ഥിരമായി ഒരു പണക്കാരന്റെ കാറ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല. അവിടെ സുതാര്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്.
പിണറായി 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്തത്, 3 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും. കളങ്കിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സ്പോൺസർമാർ, അജ്ഞാതരായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ, ഈ സർക്കാരിന്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ബലപ്പെടുകയാണ്. അടിയന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ, ആരാണ് തനിക്ക് ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവണം. അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ തന്നെ പലരും പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്കും, തിരിച്ചും ചാർട്ടേഡ് വിമാനം പോകണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര പണം വരും? അത് തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ആര് നൽകി എന്ന് അറിയാൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത് വ്യക്തമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാവണം. വലിയ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന രാഹുൽഗാന്ധിയും കെ സി വേണുഗോപാലും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.
മന്ത്രിമാരുടെ പട വിദേശത്ത് പോയി. അവർ പറയുന്നത് സ്പോൺസർമാരാണ് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആരാണ് ഉള്ളത്? എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോടും, കായിക മന്ത്രിയോടുമൊക്കെ? ഇത് മൊത്തത്തിൽ പോകുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ അതേ പാതയിലാണ്. 10 കൊല്ലം ഭരണത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കേട് അധികാരം കയ്യിൽ വരുമ്പോഴേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും, മന്ത്രിമാർക്കും ഒക്കെ ആർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കെ. സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.