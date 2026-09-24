മലയാള സിനിമയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ അഭിനയിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് നടിയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ശീതൾ ശ്യാം. ശോഭനയുമായി രൂപസാദൃശ്യമുണ്ടെന്നത് അഭിനയ അവസരങ്ങൾക്ക് തടസമാകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സിനിമയിൽ സജീവമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ശീതൾ പറഞ്ഞു.
മലയാള സിനിമയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കഥാപാത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരിമിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ശീതൾ മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ആഭാസം’ സിനിമയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശീതളിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കഥാപാത്രത്തെ കൂടുതൽ യാഥാർഥ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് സംവിധായകൻ ജുബിത് നംറാടത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ശോഭനയുമായുള്ള രൂപസാദൃശ്യം സംബന്ധിച്ചും ശീതൾ മുൻപ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും തനിക്ക് ശോഭനയുടെ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടെന്നും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയതെന്നും ശീതൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
മലയാള സിനിമയിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ശീതൾ ശ്യാം ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. “ശോഭനയുമായി സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന പേരിൽ മാറ്റിനിർത്തേണ്ട; നല്ല വേഷങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഇനിയും അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറാണ്” എന്ന നിലപാടിലാണ് ശീതൾ.