കൊച്ചി: ത്രിദിന രാമകഥാ കോണ്ക്ലേവിലൂടെ രാമായണ പ്രചാരണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ജന്മഭൂമി കാലെടുത്തുവച്ചതായി ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന്. കോണ്ക്ലേവിന്റെ സമാപന സഭയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആധ്യാത്മിക, സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ജന്മഭൂമി. പി. പരമേശ്വരനെപ്പോലുള്ളവര് പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുമ്പ് രാമായണ പാരായണം കേരളത്തില് വ്യാപിക്കാനായി വലിയ ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. അന്ന് കര്ക്കടക മാസത്തില് രാമായണ പാരായണത്തിന് നിര്ദേശം നല്കി. വളരെ വലിയ എതിര്പ്പുണ്ടായെങ്കിലും പരിശ്രമം തുടര്ന്നതോടെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെമ്പാടും വീടുകളിലടക്കം രാമായണം അതിവിപു
ലമായി ആചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കെത്തി. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് ജന്മഭൂമി കോണ്ക്ലേവിലൂടെ പുതുതലമറയ്ക്കും റിസര്ച്ച് നടത്തുന്നവര്ക്കുമായി പുതിയ ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
രാമായണം കേവലം ദൈവിക ഗ്രന്ഥമല്ല, ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള ഭൂതക്കണ്ണാടിയും വര്ത്തമാന കാലത്തെ ക്യാമറക്കണ്ണുകളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ദൂരദര്ശിനിയുമാണ്. അറിവിന്റെ ആഴങ്ങള് തേടി പോ
കുന്നവരെ സര്വതല സ്പര്ശിയായി രാമായണം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
രാമന് മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനൊപ്പം മികച്ചൊരു ഭരണാധികാരി കൂടിയാണ്. ആധുനിക രാജനൈതിക രംഗത്ത് പോലും രാമന്റെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാണ്. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത രാമരാജ്യ സങ്കല്പം ഭാരതത്തില് മാത്രമാണുള്ളത്. ഭാരതം ഒരിക്കലും ലോകത്ത് ജയങ്ങള് നേടിയത് ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചല്ല, വൈജ്ഞാനികവും ആധ്യാത്മികവും സാസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള ഔന്നിത്യംകൊണ്ടാണ്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരണാ സ്രോതസ് രാമായണമാണെന്നും കെ. സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു.