മുക്കം (കോഴിക്കോട്): ഏഷ്യന് ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങില് 10 മീറ്റര് എയര് റൈഫിള് വിഭാഗത്തില് വെള്ളി മെഡല് നേടി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ വിദര്ശ വിനോദിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. തിരുവമ്പാടി തമ്പലമണ്ണയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ സുരേന്ദ്രനെ വിദര്ശയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള് മധുരം നല്കി സ്വീകരിച്ചു. തുടര്ന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് സുരേന്ദ്രന് സന്തോഷത്തില് പങ്കുചേര്ന്നു.
നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്താണ് വിദര്ശ ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയതെന്നും ഇത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാണന്നും സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. ബിജെപി കോഴിക്കോട് റൂറല് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം കെ. സുരേന്ദ്രന്, റൂറല് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി. ദേവദാസ് മാസ്റ്റര് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് അച്ഛന് കെ. വിനോദിനും അമ്മ അനിതയ്ക്കും കൈമാറി.
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി.വി. രാജന്, ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരായ കെ. രജിനേഷ് ബാബു, ഗിരീഷ് തേവള്ളി, എന്.പി. രാമദാസ്, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ ടി.എ. സെബാസ്റ്റ്യന്, പി.എസ്. അഖില്, ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ രാജേന്ദ്രന് കുളങ്ങര, എം.ഇ. ഗംഗാധരന്, സജീവ് ജോസഫ്, ടി. ശ്രീനിവാസന്, മണ്ഡലം ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരായ ടി.പി. അനന്തനാരായണന്, കെ.എസ്. ജിതേഷ്, നേതാക്കളായ പി.ജെ. തങ്കച്ചന്, ശ്രീധരന് പേണ്ടാനത്ത്, സവിന് കുമാര്, പി.പി. വിനോദ്, അഖില് ശ്രീധരന്, ശിവരാജ്, പ്രസന്ന ശിവന് എന്നിവരും സുരേന്ദ്രനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.