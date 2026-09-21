നഗോയ: 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ, മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് (MMA) ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യമായി മെഡൽ നേടിക്കൊടുത്ത് സുചിക തരിയൽ ചരിത്രം കുറിച്ചു. വനിതകളുടെ പരമ്പരാഗത 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച 36-കാരിയായ സുചിക, സെമിഫൈനലിലെ അധിക റൗണ്ടിൽ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഹുയി ഹൂൺ ടിയോയോട് 0-2 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് (MMA) ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയപ്പോൾ, ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും താര്യാലിന്റെ നേട്ടം ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്ത് ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറി. നിലവിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലാണ് താരിയലിന്റെ വെങ്കല മെഡൽ. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മംഗോളിയയുടെ അൽതാൻചിമെഗ് ബൈഗൽമായെ 2-0 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് താരിയാൽ അവസാന നാലിൽ ഇടംപിടിക്കുകയും മെഡൽ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തത്.
36-കാരിയായ സുചിക 2022-ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ജൂഡോയിലും 2023-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കുരാഷിലും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.