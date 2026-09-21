നാഗര്കോവില്: കാറ്റിന്റെ സംഗീതവും പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ പതഞ്ഞൊഴുകിയെത്തുന്ന കോതയാറിന്റെ ഇരമ്പലുമാണ് തൃപ്പരപ്പിന്റെ പ്രഭാതങ്ങള്ക്ക് മനോഹരമായ വരവേല്പ്പ് നല്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ അപൂര്വ സൗന്ദര്യവും ആത്മീയതയുടെ ശാന്തതയും ഒരേ ഇടത്ത് അനുഭവിക്കാനാകുന്ന തൃപ്പരപ്പ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.
അതിരാവിലെ തന്നെ തൃപ്പരപ്പ് മഹാദേവര് ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് ഭക്തിനിര്ഭരമായ അന്തരീക്ഷം നിറയും. പുരാതന വാസ്തുശൈലിയുടെ സവിശേഷതകളുള്ള ക്ഷേത്രത്തില് വീരഭദ്രഭാവത്തിലുള്ള ശിവപ്രതിഷ്ഠയാണ് പ്രധാന ആകര്ഷണം. ദക്ഷയാഗം മുടക്കിയശേഷമുള്ള രൗദ്രഭാവം ശമിപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം.
ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനയും ആചാരങ്ങളും തൃപ്പരപ്പിന്റെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിന് കൂടുതല് നിറം പകരുന്നു. ക്ഷേത്രദര്ശനത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോള് മുന്നില് തെളിയുന്നത് തൃപ്പരപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. കോതയാര് ഏകദേശം 50 അടി ഉയരത്തില്നിന്ന് പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോള് രൂപപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാഴ്ചക്കാരില് വിസ്മയം തീര്ക്കുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെയുള്ള പാറപ്പരപ്പും ജലാശയവും പ്രകൃതിയുടെ വേറിട്ടൊരു സൗന്ദര്യമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
തീര്ത്ഥാടകരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന തൃപ്പരപ്പില് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ കുളിര്മ ആസ്വദിക്കാന് ദിവസേന നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെയുള്ള ജലാശയവും ചുറ്റുമുള്ള പാറക്കെട്ടുകളും സന്ദര്ശകരുടെ പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളാണ്. വര്ഷങ്ങളായി തീര്ത്ഥാടകരെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ഒരുപോലെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ജലധാരയില് കുളിച്ചുല്ലസിക്കുന്നവരുടെ ആഹ്ലാദവും പാറക്കെട്ടുകളില് തട്ടി ചിതറുന്ന ജലത്തിന്റെ സംഗീതവും ചേര്ന്ന് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
കുടുംബസമേതം എത്തുന്ന സഞ്ചാരികള്ക്കും പ്രകൃതിസ്നേഹികള്ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഇടമായി തൃപ്പരപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ഭക്തിയുടെ ശാന്തതയും മറുവശത്ത് പ്രകൃതിയുടെ വന്യസൗന്ദര്യവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൃപ്പരപ്പ് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമല്ല മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരുപോലെ കുളിര്മ പകരുന്ന പ്രകൃതിയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും സംഗമഭൂമിയാണ്.