തിരുപ്പൂര്(തമിഴ്നാട്): മൊബൈല് ഫോണ് നോക്കാന് കുനിയുന്ന മുഖം അല്പനേരം പുസ്തകം വായിക്കാന് ഉയര്ത്തൂ എന്ന അഭ്യര്ത്ഥനയുമായി ഒരു കല്യാണ വിരുന്ന്. പുസ്തകം വായിക്കൂ… ശിരസ് ഉയര്ത്തൂ…. എന്ന ബാനറുയര്ത്തിയാണ് തിരുപ്പൂരിലെ ഒരു കല്യാണച്ചടങ്ങ് ശ്രദ്ധേയമായത്. ആര്എസ്എസ് തിരുപ്പൂര് പല്ലടം ഖണ്ഡ് ശാരീരിക് പ്രമുഖ് അഡ്വ. ടി. നരേന്ദ്രന്റെ കല്യാണപ്പന്തലിനോട് ചേര്ന്നാണ് ബാനറുയര്ത്തിയത്. വിപുലമായ പുസ്തകവില്പനശാലയും ഇതോടൊപ്പം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു.
നരേന്ദ്രന്റെയും പൂമാലൂര് ഗ്രാമത്തിലുള്ള പൂങ്കൊടിയുടെയും കല്യാണം തിരുപ്പൂരില് പുതിയ ട്രെന്ഡിനാണ് തുടക്കമിട്ടത്. കല്യാണത്തിനെത്തുന്ന കുട്ടികള്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കും വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ളവര്ക്കുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങള് അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. കുടുംബമൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, പുരാണ, ആത്മീയ വിഷയങ്ങള്, ധര്മ്മം, യോഗ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ, വിവേകാനന്ദ ദര്ശനങ്ങള്, ചരിത്രപുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതം, വ്യവസായം, കൃഷി, പൗരബോധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള ആയിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് കല്യാണപ്പന്തലില് ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും മൊബൈല് ഫോണ് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും വിശദീകരിച്ച ഒരു ബോര്ഡും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തിനും കുട്ടികള്ക്കും വേണ്ടി പുസ്തകം വാങ്ങൂ എന്ന സന്ദേശം ഉള്ക്കൊണ്ട് കല്യാണത്തിനെത്തിയവര് പലരും പുസ്തകങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് മുഴുകി. പ്രദര്ശിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങള് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില് തീര്ന്നു.
വിവാഹച്ചെലവുകളില് നിന്ന് ചെറിയൊരംശം മാത്രമാണ് പുസ്തകങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചതെന്ന് നരേന്ദ്രന്റെ മാതാപിതാക്കളായ തങ്കവേലും രാജേശ്വരിയും പറഞ്ഞു. ‘എല്ലാവരും നന്നായി പുകഴ്ത്തി. ആവശ്യക്കാര് പിന്നെയുമുണ്ടായിരുന്നു. അവര്ക്കെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള പുസ്തകമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സങ്കടം. ഇത്രയേറെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് കൂടുതല് പുസ്തകങ്ങള് സജ്ജീകരിക്കാമായിരുന്നു,’ തങ്കവേല് പറഞ്ഞു.
എന്തായാലും കല്യാണപ്പന്തലിലെ പുസ്തകവിരുന്ന് മാതൃകയാക്കാനാണ് പങ്കെടുത്തവരുടെയെല്ലാം തീരുമാനം.