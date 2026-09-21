ചെന്നൈ : സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സോളാർ പാനൽ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ദളപതി വിജയ് സർക്കാർ ഒരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘർ ബിജ്ലി യോജന പ്രകാരം തമിഴ്നാട് സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കും. സർക്കാർ 22,000 അധിക സബ്സിഡി നൽകും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനകം 78,000 സബ്സിഡി നൽകുന്നു. അങ്ങനെ, സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം സബ്സിഡി ലഭ്യമാകും.
മൂന്ന് കിലോവാട്ട് സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 78,000 വരെ സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാരും പ്രത്യേക സബ്സിഡി നൽകും. സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ മന്ത്രി ആർ. നിർമ്മൽ കുമാർ അടുത്തിടെ നിയമസഭയിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.
ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 50 കോടി ബജറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം ആദ്യം സമർപ്പിച്ചത് തമിഴ്നാട് ഗ്രീൻ എനർജി കോർപ്പറേഷനാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, 2027 മാർച്ചോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ 100,000 ഉപഭോക്താക്കളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ലക്ഷ്യം. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആളുകൾക്ക് സബ്സിഡി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേ സമയം തന്നെ ടിവികെ സർക്കാരിന്റെ ഈ സംരംഭം പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘർ ബിജ്ലി യോജനയ്ക്ക് ചിറകുകൾ നൽകും.
എന്താണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി സൂര്യ ഘർ ബിജിലി യോജന?
വൈദ്യുതിയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യ ഘർ വൈദ്യുതി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മേൽക്കൂരയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കാനാകും. 3 കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള സോളാർ പാനലുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 78,000 രൂപയാണ് സബ്സിഡി നൽകുന്നത്.